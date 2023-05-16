الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يفاجئ الوحدات الصحية.. ويؤكد: حياة المواطن خط أحمر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حملة مرورية على مقار تقديم خدمات الرعاية الأولية التابعة للإدارة الصحية بمركز أسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والطعوم.

رافقه خلال الجولة المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وذلك استمرارًا للجولات المفاجئة على المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن أسيوط.

وجرى المرور على الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم، والوحدة الصحية بالشغبة والتابعتين للإدارة الصحية بمركز أسيوط، تفقد خلالها الأقسام المختلفة بالوحدتين، وقام بمتابعة أعمال التطعيمات الروتينية، ومناظرة السجلات الطبية الخاصة بها لتقييم مؤشرات أداء العمل، كما تفقد سلسلة التبريد، وتم التأكد من التخزين الجيد للطعوم، ووفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها، وتابع انتظام العمل بغرفة تسجيل المواليد والوفيات، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في مختلف المبادرات الرئاسية ومتابعة العمل بالعيادات.

وخلال جولته، أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن: حياة المواطنين خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وأي تقصير في تقديم خدمة متميزة للمواطنين سوف يواجه بكل حزم وإذا لزم الأمر لن أكتفي بالإحالة للشئون القانونية أو النقل ولكن هناك أمورًا لا يستهان بها وإذا لزم الأمر إحالتها للنيابة العامة، سيتم حسب نوع التقصير والضرر العائد علي حياة المواطنين.

ونوه بأن الجولات مستمرة على كل المنشآت الصحية ليل نهار، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر ومتابعة مسئولي الرقابة الداخلية للقطاع الصحي، ويتم اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة تجاه المخالفين والمقصرين في نفس وقت المرور، وغير مسموح مطلقًا بإغلاق وحدة صحية أو مغادرة طاقم العمل قبل مواعيد العمل المكلف بها بدقيقة واحدة.

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