بعد التطوير .. حدائق الأهرام من مدينة أشباح إلى كمبوند حضاري

الهضبة.. حدائق الأهرام، أسمان مختلفان لمكان واحد استطاعا خلال السنوات العشر الأخيرة جذب العديد من المواطنين، خاصة أبناء الجيزة، من قاطنى فيصل وميدان الجيزة والعمرانية، بسبب الموقع المميز في نهاية شارع الهرم، وبالقرب من ميدان الرماية ، فتقع حدائق الأهرام علي أول طريق الفيوم والسادس من أكتوبر، وتعتبر كمبوند مستقل بذاته، يحيطها ٦ بوابات، هي خوفو وخفرع ومنقرع وأحمس ومينا وحورس .

عانت هضبة الهرم كما يطلق عليها البعض، من مشاكل عديدة، أهمها عدم وجود طرق، وأعمدة إنارة بشكل مناسب، بجانب التوكتوك، لكن جهاز المدينة بالتعاون مع المحافظة نجح فى تطوير الشوارع الرئيسية، خلال الفترة الزمنية الماضية، وتم القضاء تماماً علي إمبراطورية التوكتوك، واستبدالها بمشروع نقل جماعي، أيضاً رصف الشوارع وتركيب أعمدة إنارة، “الدستور” رصدت خلال جولة داخل المدينة أعمال التطوير الداخلية، وكانت البداية من شارع الضغط العالي، الذي كانت تستكمل به بعض أعمال تسوية الطريق.

وبالحديث مع أحد قاطني المنطقة وهو شاب يدعي محمد زكريا، قال: " اعيش منذ خمس سنوات، وكانت المنطقة تعاني من مشاكل كثيرة، أهمها، عدم وجود أعمدة إنارة، وعدم وجود طرق مستوية، بجانب انتشار بعض حوادث السرقة بالإكراه، عن طريق التوكتوك الذي كان يمثل أزمة كبيرة داخل حدائق الأهرام، ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية تم حل هذه المشكلات عن طريق جهاز المدينة الذي قضى علي التوكتوك، واستبداله بمشروع نقل جماعي، ويتم التواصل مع سائقيه عن طريق خدمة التليفون، وأيضاً تمت تسوية الطرق الرئيسية بعدما تعرضت سيارتنا لعديد من مشاكل العفشة والميكانيكا بسبب الطرق المتعرجة".

وبالسير إلي منتصف الشارع وجدنا موقف خاص بمشروع سيارات النقل الجماعي، يصطفون جنباً إلي جنب في مشهد حضاري، وبالحديث مع أحد السائقين، قال :" نعمل منذ عدة أشهر، وتحديداً بعد تعاقد جهاز المدينة مع الشركة، لنحل محل التوكتوك، ولله الحمد السكان يشيدون بالتجربة الخاصة بنا، لانها جنبتهم حوادث الخطف والسرقة والتحرش، والأجرة موحدة ٥ جنيهات في أي مكان داخل الحدائق، منعاً لحدوث أي مشكلات بي الزبائن والسائقين ".

تحدثنا أيضاً مع عامل بأحد المطاعم يدعي زياد، فقال: " كل الأمور جيدة بالهضبة، بعدما عانت لفترة طويلة من شوارع مظلمة كان يمارس بها أنواع الجرائم من تعاطى المخدرات، وممارسة الأفعال الفاضحة، فى ظل عدم وجود إنارة، لكن الأمر اختلف منذ أيام، وتم تركيب أعمدة إنارة حديثة، سفلتة للشارع، ويقام أيضاً حالياً تدشين بعض النافورات بالمنطقة، وهو الأمر الذي جعل حدائق الأهرام مقصد لعدد من براندات المطاعم والمشروعات لافتتاح أفرع بها ".

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