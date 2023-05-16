الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

أبراج
أبراج

تقدم "الدستور" للقراء حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي.

- برج الجوزاء 

ستنجح جهودك الخاصة لاستعادة لياقتك، ستحقق محاولاتك لتحقيق الاستقرار على الصعيد المالي نجاحًا جزئيًا، سوف يتمكن العاملون في مجال التسويق والبيع بالتجزئة من تحقيق أهدافهم بسهولة، ستتمكن من إيجاد وقت للعائلة.

- برج الميزان

عادات الأكل السيئة قد تؤثر على صحتك، قد تدفعك النفقات غير المتوقعة إلى  اللجوء لمدخراتك، من المحتمل أن تتفوق في المجال المهني وأن تحصل على تقدير لجهودك، من المحتمل أن تستمتع بصحبة أحد أفراد الأسرة الشباب، لا تقود بسرعة مهما كانت الظروف.

- برج الدلو 

ستحتاج إلى اتباع توازن صحي بين التمارين والنظام الغذائي للحفاظ على لياقتك، من المحتمل أن يستمتع بعضكم برحلة مع الأصدقاء السفر للقاء شخص مهم أمر مطروح بالنسبة للبعض من المحتمل أن تساعد صديقًا مقربًا في الخروج من أزمة.

- صفات مواليد الأبراج الهوائية

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب.

ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح، ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب.

ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

حظك اليوم أبراج هوائية برج الميزان برج الجوزاء برج الدلو

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