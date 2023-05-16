الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و984 شاحنة و401 سيارة. 

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 420 شاحنة و376 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 564 شاحنة و25 سيارة. 

 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين أمل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر)، لثلاث سفن وهى السفينة سينا وايلة وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Jasmine، وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.

الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر الملاحة البحرية حركة الصادرات حركة الواردات مطار مرسى علم ميناء سفاجا ميناء نويبع

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