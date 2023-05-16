الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: تفعيل غرف الطوارئ لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع، والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر لجسور الترع، واستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة.

كما وجه الدكتور هاني سويلم، بضرورة قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما استعرض وزير الرى، خلال الاجتماع، نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وأيضًا متابعة موقف أعمال تطهيرات الترع التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية.

متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف

إضافة إلى ذلك، شدد وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار كل أجهزة الوزارة بمتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ، وأيضا مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا، والاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

إجتماع وزير الرى 

كذلك، استعرض الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس، وأيضًا وادى النقرة بمحافظة أسوان، بهدف ضمان استيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة، في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق، حيث وجه الدكتور سويلم لمسؤولي الري بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

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