الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب "تانية ثانوى" بالجيزة والقاهرة يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

تانية ثانوي
تانية ثانوي

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 /2023، للأسبوع الثاني على التوالي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة يؤدون الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والجغرافيا.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، أمس الإثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022 /2023، فضلًا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

2022 2023 الاجتماعات الدورية استعدادات الاستعدادات النهائية الأجنبية الثانية الإجراءات التنظيمية التصحيح والمراجعة التربية والتعليم والتعليم الفني

الأكثر قراءة

رسميًا.. "كاف" يكشف عن الملاعب المعتمدة لتصفيات أمم إفريقيا.. غينيا ومصر فى ملعب محايد

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شاب طعنا على يد والده بدار السلام

بترجمة بثينة الناصري.. صدور النسخة العربية لكتاب "حرب الرقيب ترنر"

الرادارات الحديثة تلتقط 1228 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية  

حريق شقة في باب الشعرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي