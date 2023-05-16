طلاب "تانية ثانوى" بالجيزة والقاهرة يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022 /2023، للأسبوع الثاني على التوالي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة يؤدون الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والجغرافيا.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، أمس الإثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022 /2023، فضلًا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.