طلاب الثاني الإعدادي والسادس الابتدائي بالقاهرة يختتمون امتحانات نهاية العام

يختتم طلاب الصفين الثاني الإعدادي والسادس الابتدائي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثا، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنتهي اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، اليوم ، لتبدأ اختبارات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، غدًا الأربعاء 17 مايو الجاري، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة يوم السبت القادم 20 مايو الجاري.



جدير بالذكر أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالآتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، أمس الإثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار سلسة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022-2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

واستعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

كما اطمأن الوزير على امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، موجهًا بمتابعة لجنة الغش الالكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.