الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة  كفرالزيات بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال الفترة الماضية.

وأوضح عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 63 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وقف ارصاد حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

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