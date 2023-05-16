الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفل إثر سقوطه من "الثالث" فى أكتوبر

إصابة طفل إثر سقوطه
إصابة طفل إثر سقوطه من "الثالث

أُصيب طفل بإصابات خطيرة بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفه منزله في الطابق الثالث، في مدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول "ج. أ"، 3 سنوات، مصابا بإصابات خطيرة نتيجة سقوطه من علو.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المصاب، ربة منزل، 30 سنة، أفادت بأنها تركت المنزل لشراء بعض الأغراض، وعقب عودتها اكتشفت سقوط نجلها من الطابق الثالث.

وتم نقله إلى المستشفى، وأصيب بكسر في الجمجمة والحالة حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طفل الطابق الثالث 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة علو

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

انسياب مروري.. تعرف على حركة السيارات في القاهرة والجيزة

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي