إصابة طفل إثر سقوطه من "الثالث" فى أكتوبر

أُصيب طفل بإصابات خطيرة بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفه منزله في الطابق الثالث، في مدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول "ج. أ"، 3 سنوات، مصابا بإصابات خطيرة نتيجة سقوطه من علو.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المصاب، ربة منزل، 30 سنة، أفادت بأنها تركت المنزل لشراء بعض الأغراض، وعقب عودتها اكتشفت سقوط نجلها من الطابق الثالث.

وتم نقله إلى المستشفى، وأصيب بكسر في الجمجمة والحالة حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.