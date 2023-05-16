اليوم.. الحكم في طعن "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة

تصدر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاتهامه بالاستيلاي على 6 ملايين جنيه.



أسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخر أنه فى غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى، وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث أن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.