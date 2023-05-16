أحمد إسماعيل: 25 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة طرق النوبارية

أكد الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة على أهمية استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق وعمل المطبات اللازمة بالأحياء السكنية والمنطقة الصناعية.

وقال “إسماعيل” في تصريح للدستور،: تم البدء برفع كفاءة طرق الحي السكني الأول والحي السكني الثاني وعمل مرمات في بعض الطرق الرئيسية والفرعية لرفع كفاءتها وطرق المنطقة الصناعية واصلاح مرمات الغاز الطبيعي بعد توصيله للمنطقة.

وأشار رئيس جهاز النوبارية، إلي أن تكلفة أعمال رفع كفاءة الطرق بلغت نحو 25 مليون جنيه والمتوقع أن يتم الانتهاء خلال 3 أشهر وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق، مؤكدا علي توفير كافة الخدمات للمواطنين وحفاظا على سلامة السكان واستجابه لشكاوى عدد من المواطنين من حوادث السيارات.

ووجه رئيس الجهاز إدارة تنفيذ الطرق ورؤساء الاحياء بعمل خطه لتنفيذ عدد من المطبات بالشوارع التي تم عمل طبقة أسفلت بها والشوارع التي تم رفع كفاءتها وعدد من الشوارع التي تم استقبال شكاوى من المواطنين من خطورة سرعة السيارات.

واختتم أنه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية وعدد من مديري المدارس لعمل مطبات أمام بوابات دخول المدارس لسلامة أبنائنا الطلاب.



