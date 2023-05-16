بترجمة بثينة الناصري.. صدور النسخة العربية لكتاب "حرب الرقيب ترنر"

بترجمة للكاتبة بثينة الناصري، صدرت حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع، النسخة العربية لكتاب “حرب الرقيب ترنر.. مذكرات جندي أمريكي في العراق”.

بثينة الناصري، كاتبة عراقية مقيمة في مصر، صدر لها العديد من الأعمال الأدبية، نذكر من بينها: ترجمة كتاب “احتلال العقل .. الإعلام والحرب النفسية” وصدر عن المركز القومي للترجمة في العام 2015. كتاب “الحكاية الشعبية .. دراسة وتحليل”، رواية “حكاية البنت سماح”، والذي تحول إلي فيلم سينمائي بعنوان “منديل بريحة”، ديوان “قصائد حب في العراق”، بالإضافة إلي أعمال: بن يجوب العالم، عذاري من حجر، الطريق إلي بغداد، موت إله البحر، حدوة حصان، فتي السردينة المعلبة وغيرها.

ومن أجواء كتاب “حرب الرقيب ترنر” للكاتبة بثينة الناصري نقرأ: "أصبحت حقيبة الظهر وحقيبة العدة هما الوطن. وعنواني الآن هو اسمي ورتبتي ، ووحدتي ، والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي المكتوب بالدهان الأسود على حقيبة العدة التي تحوي أشيائي الدنيوية.

لا يبدو ممكنا أنه في السنوات القادمة، في سنوات ما بعد الحرب، أني سأتزوج واتنقل عبر بلادي وابدأ حياتي من جديد.

وكيف يعقل هذا؟ لم يقف أحد في ساحة الانطلاق في معسكر لويس يودعني، ومهما كان شكل رجوعي إلى الوطن : في أكياس الجثث، على نقالة، أو النزول إلى مدرج المطار وحقيبتي في بطن الطائرة، لن يكون هناك من يستقبلني ويرحب بعودتي الى الوطن.

أنا ميّت .. لعدة سنوات، تدربت على طرق الموت. خلال التحاقي كجندي مشاة نظامي في الجيش الأمريكي ، متُّ مرات أكثر مما أستطيع تذكرها. فجرتني قنبلة يدوية داخل قرية مموهة في مخيم ريليا، على سواحل أوريجون.

قتلني قناص أثناء تساقط الجليد في معسكر درام في نيويورك. اطلاقات رشاش آلي قطعتني في لحظة تسلل من فرجة في سور خلال هجوم قبل الفجر في قرية مموهة في معسكر لويس، جنوب بوجيت ساوند.

محيت مع كل فصيلي خلال احتماء خلف سواتر طبيعية، حين كنا نقاتل لعدة ساعات في معسكر إروين في صحراء كاليفورنيا – محاولين صد هجوم فوج على الطريقة السوفيتية لمحيط لوائنا ، حافل بخبراء الألغام ، وطائرات الهليكوبتر الهجومية المعدلة لتبدو مثل هيندز الروسية ، و المركبات الروسية ( بي إم بي)، والدبابات ، وسرية من المشاة اللاحقة.

في مركز ياكيما للتدريب في شرق واشنطن ، طاردتني فرقة من المشاة وأطلقت النار علي بينما كنت أزحف في الأراضي العشبية الميتة في أعالي التلال. لقد مت حتى أصبح الموت أسلوب حياة بالنسبة لي.