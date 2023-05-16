الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: الأزمة السودانية ستكون حاضرة على مائدة القمة العربية بالسعودية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التحديات الأمنية هي الملف الرئيسي للقمة العربية بالسعودية في دورتها الـ32.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا زال حتى هذه اللحظة يوجد حالة اضطراب شديدة ببعض الدول العربية، ولابد أن يناقش ذلك من قادة العرب وتناقش كل دولة على حدة.

وأشار "عكاشة"، إلى أن القمة العربية تعقد بالتزامن مع دخول دولة عربية في حالة عدم الاستقرار وهي السودان وسيكون لها مساحة حضور على مائدة القادة العرب، وسيتم البحث عن كيفية وجود سبل تعزيز وتقديم الدعم العربي لتجاوز السودان هذه المرحلة شديدة الخطورة على الشعب السوداني والعالم العربي.

وتابع، أن استعادة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية بعد أكثر من عقد من الزمان، يعد نقطة إيجابية ولكنها تحتاج لعمل أكبر، وهذا ما رأيناه في الاستعدادات السابقة للقمة من اللقاءات المكوكية للقادة قبل القمة، خاصة أن سوريا مازالت تعاني من وجود قوات أجنبية على أرضها ومناطق لا تتبع لسلطتها.

خالد عكاشة مائدة القمة العربية التحديات الأمنية السعودية سوريا جامعة الدول العربية

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