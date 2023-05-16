الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصدر أمنى ينفى تلقى بلاغات بشأن واقعة اغتصاب سيدة ببورسعيد

اغتصاب
اغتصاب

نفى مصدر أمني بمديرية أمن  بورسعيد، الإثنين، تلقي أي بلاغات باغتصاب سيدة بمدينة بورفؤاد، وذلك ردًا علي ما نُشر بشأن الواقعة.

وأكد المصدر، أن السيدة التي أثير أخبار عن اغتصابها بمدينة بورفؤاد لم تحرر محضرًا بالواقعة حتى هذه اللحظة، معلقًا: "مديرية أمن بورسعيد وأقسام الشرطة لم تتلقى أي بلاغات بشأن الواقعة".

وعلق المصدر: "أحنا معندناش أي بلاغات حتى هذه اللحظة بأي حادث اغتصاب بمدينة بورفؤاد ولم نتلقى أي بلاغات من الجهة الطبية أو المواطنة أو أسرتها بشأن هذه الواقعة".

وأشار المصدر إلى إنه لا يجري اتخاذ أي إجراءات بشأن الواقعة، مشيرًا أن الجهة الطبية لم تُبلغ الأمن بأي شئ بشأن واقعة اغتصاب وقعت في مدينة بورفؤاد وتسببت في تعرض سيدة للإجهاض على إثرها.

وأوضح المصدر، أن المعلومات التي تم جمعها بشأن الواقعة عقب تداول الأخبار، تشير إلى أن السيدة دخلت مستشفيىالحياة ببورفؤاد تعاني من إجهاض، وأجرت جراحة وغادرت المستشفى دون أن تتهم أحد باغتصابها.

وكان مستشفى الحياه ببورفؤاد بمدينة بورفؤاد قد استقبل نهي "ع. ع. ا" وتبلغ من العمر 35 عامًا، وتعاني من نزيف مهبلي نتيجة إجهاض، وذلك بإدعاء حادث اغتصاب بمنطقة مساكن الحزب الوطني، إلا أنها لم تتوجه إلى جهة امنية للإبلاغ عن ذلك.

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