مصرع طفل غرقًا داخل ترعة التوفيقية في البحيرة

لقى، مساء الاثنين، طفل مصرعه غرقاً داخل ترعة التوفيقية بنطاق دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام.

حرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه بترعة التوفيقية بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لطفل يدعى "محمد جمال النشرتي"، 12 عامًا مقيم إيتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.