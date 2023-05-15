الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مها أبوبكر لـ«صالون التنسيقية»: أكبر مكسب من الحوار الوطنى الاتفاق على مصلحة الوطن

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت المحامية مها أبوبكر، أمينة المرأة بالحزب الناصري: إن أكبر مكسب من الحوار الوطني القائم تحدث جميع الجهات والأحزاب والقوى السياسية تحت سقف واحد، ولو اختلفنا أو اتفقنا، لكننا نتفق على مصلحة الوطن.


جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".


وأضافت أبوبكر أن المواطنين أمام القانون سواء، ولكن نجد أن هناك وظائف عامة متوارثة، موضحة أن هناك اختلافًا في الأفكار داخل الحوار الوطني، ولكن الشعب المصري تعلو مصريته أمام الوطن.


وأشارت إلى أن هناك تمييزًا بين المرأة والرجل، ولكن لكى نتصدى له لا بد من وجود تشريع، والبيئة الحاضنة للقانون، ولكن البيئة الحاضنة ستأخذ وقتا أطول يتم من خلالها تشكيل الوجدان.  


وأكدت عدة شروط حتى تتحقق المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، وأهمها أن تكون مستقلة، ومنضبطة تشريعيًا لكي تؤتي ثمارها، وإنشاء محاكم خاصة أو مختصة لها، وتشكيل الوجدان المصري لمواجهة التميز.


وأوضحت أن هناك فرض رسوم في التقاضي دون مستند، يحدث ذلك حاليًا، مما يؤدي إلى تعطيل حق أصيل للمواطن المصري، وهذا قد يؤدي بالمواطن إلى الاضطرار للنزول إلى الشارع لأخذ الحق.


أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبوبكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

المحامية مها أبو بكر لحزب الناصري الحوار الوطنى القوى السياسية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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