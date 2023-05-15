الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأربعاء.. استقبال 63 ألف طالب لأداء امتحانات "إعدادية كفر الشيخ"

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لاستقبال 63 ألف و307 طالب وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسي الثاني 2002-2023" في 338 لجنة امتحانية بـ3 قطاعات، و194 طالب بالشهادة الاعدادية المهنية، والتي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتنتهي 22 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطهير وتعقيم اللجان بصورة مستمرة، حفاظا على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل سبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يسر.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية بكفر الشيخ اجتماعًا بحضور الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، وجلال بايزنه رئيس لجنة النظام والمراقبة ومدحت إبراهيم مدير إدارة شؤون الطلبة ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية، وأنه شدد على منع دخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

أضاف وكيل تعليم كفر الشيخ أنهناك تنسيقًا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ،ولجان النظام والمراقبة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ إنه وجّه عددًا من التعليمات المهمة من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية على رأسها المسئولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضّحًا على الدعم الكامل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء خالد عبدالسلام ،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أنه تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب وتجهيز اللجان.

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الشهادة الاعدادية، والذي سيؤي الطلاب امتحان  اللغة العربية والخط والاملاء يوم الأربعاء، الموافق 17 مايو الجاري، ولمدة ساعتين ونصف تبدأ من التاسعة حتى الحادية عشر ونصف صباحا، والتربية الدينية، لمدة ساعة ونصف من الساعة 12 للساعة الواحدة والنصف.

كما يؤدي الطلاب في اليوم الثاني الموافق الخميس، 18 مايو، امتحان مادتي الهندسة من التاسعة حتى الحادية عشر والحاسب الألي لمدة ساعة خلال الفترة من 11.30 حتى 12.30.

ويؤدي الطلاب في اليوم الثالث الموافق السبت الموافق 20 مايو،امتحان مادتي الجبر، لمدة ساعتين، من الساعة 9-11 ص والعلوم  لمدة ساعتين، من 11.30ل 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الرابع الأحد، الموافق 21 مايو، امتحان مادتي اللغة الانجليزية، لمدة ساعتين من 9-11 صباحاً، ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين من 11.30ل 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الخامس، الاثنين، الموافق 22 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادتي دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين، من الساعة 9 حتى الساعة 11.

ويعفي طلاب المنازل من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للإملاء، ويجري امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.

التعليم امتحانات طلاب كفر الشيخ الشهادة الاعدادية

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