أفضل الأطعمة التي يُنصح بتناولها في فصل الصيف

مع بدء ارتفاع درجة حرارة الجو، يبحث الكثيرين عن كيفية التعامل مع الحرارة الشديدة، من خلال تناول الأطعمة التي تساهم في إضافة البرودة لجسم الإنسان.

ويعتبر أفضل طريقة للحفاظ على برودة جسمك هذا الصيف هي الحفاظ على نظامك الغذائي، حيث سيقلل ذلك من الحرارة الداخلية ويجعلك تشعر براحة أكبر مع درجات الحرارة المرتفعة.

وهناك العديد من الأطعمة التي تناسب فصل الصيف وتفيد جسم الإنسان بطرق مختلفة، بعض هذه الأطعمة هي، وفقًا لما ذكره موقع "pharmeasy" الطبي.

أفضل الأطعمة خلال فصل الصيف:

الفاكهة الطازجة: حيث تحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة وماء تساعد على ترطيب الجسم وتقوية المناعة والوقاية من الأمراض المرتبطة بفصل الصيف.

فول الصويا: يحتوي على بروتينات وألياف وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم تساهم في بناء العضلات والعظام وتحسين عملية الهضم.

المشروم: يحتوي على فيتامين د وبوتاسيوم وسيلينيوم تعزز صحة الجلد والشعر والأظافر وتحمي من التهابات المفاصل.

الخضروات الطازجة: تحتوي على ماء وفيتامينات وألياف ترطب الجسم وتخفض نسبة الكولسترول والسكر في الدم وتزيل السموم.

الذرة: تحتوي على نشويات وفيتامين ب6 وأنتوسيانات تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على صحة الأعصاب والدماغ وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

البطيخ: يحتوي على ماء وفيتامين أ وج وليكوبين تروي الجسم وتحافظ على صحة العيون والقلب والشرايين.

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها خلال أوقات الحر الشديد:

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يفضل تجنبها في فصل الصيف لأنها قد تزيد من حرارة الجسم أو تسبب بعض المشاكل الصحية. بعض هذه الأطعمة والمشروبات والتي منها.

المشروبات الساخنة: مثل القهوة والشاي، لأنها تجعل الجسم يفقد الماء وتسبب الجفاف والصداع، بالإضافة إلى الأطعمة الدهنية، مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، لأنها تثقل على الجهاز الهضمي وتزيد من خطر السمنة والأمراض المزمنة.

كما أن اللحوم غير المطبوخة جيداً، من الاطعمة التي يجب تجنب تناولها خلال فصل الصيف وأوقات الحر الشديد، مثل اللحوم الحمراء والبيض والجمبري، لأنها قد تحتوي على بكتيريا أو طفيليات تسبب التسمم الغذائي أو الإسهال.