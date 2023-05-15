الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة يكشف عن عقد مؤتمر دولي عن القضية السكنية ديسمبر المقبل

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

كشف خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه بصدد الإعداد لمؤتمر دولي عن القضية السكنية والتنمية خلال شهر ديسمبر المقبل يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن التسرب من التعليم وعمالة الأطفال هي قضايا مهم التعامل معها في ملف السكان.

ولفت، إلى أن برنامج السكان بدء منذ عام 1962، ومنذ ذلك اليوم، تخوض مصر تجارب للتعامل مع المشاكل السكانية.

وأكد، أنه منذ أول دقيقة من تكليفه للعمل كوزير للصحة، كان ملف القضية السكانية على رأس الأولويات التي كلفه بها الرئيس.

وختم: "قضية السكان ملف مهم، ومحور التنمية في مصر، هي قضية محورية، لن يستقيم أي اقتصاد إلا من خلال توافق كافة الوزارات على هذا الملف".

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