الخميس.. أحباء الأديب الراحل بدوى خليفة يودعونه "في حديقة الشاي"

تنظم دار العين للنشر، برئاسة الدكتورة فاطمة البودي ليلة في حب الأديب الراحل الدكتور بدوى خليفة، بمناسبة صدور آخر أعماله الروائية " في حديقة الشاي " الصادرة عن دار العين للنشر، وذلك يوم الخميس 18 مايو فى تمام السابعة مساءً بملعب البولينج بنادى الجزيرة الرياضي.

ويدير الندوة المستشار عادل عبد الباقي، رئيس اللجنة الثقافية بالنادي، والمستشار أشرف العشماوي.

و رحل الدكتور الأديب بدوي خليفة عن عالمنا في 20 فبراير الماضي بعد صراع مع المرض، يشار إلى أن بدوي خليفة؛ كاتب وطبيب مرموق، عمل أستاذًا للأنف والأذن والحنجرة في القصر العيني، وكان عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، له عدة مقالات في جريدة «المصري اليوم».

وصدر للدكتور بدوي خليفة، رواية «كتف بلا رأس»، عن دار الشروق، والتي كانت أشبه ما يكون برحلة بين شخصيات مختلفة نرى فيها كيف يواجه الإنسان التحوُّلات الكبيرة، والمدى الذي يمكن خلاله أن يبقى متماسكًا، وتدور حول بكار خواتمي الطبيب الشاب الناجح والمشهور، الذي يعيش حياته كما يحلو له بين أصدقاء الطفولة وستيفاني صديقته الألمانية، تحدث له مصادفة غريبة في ميدان التحرير ليتحوَّل بعدها إلى وجه إعلامي معروف وخبير سياسي.