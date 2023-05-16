الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. أحباء الأديب الراحل بدوى خليفة يودعونه "في حديقة الشاي"

رواية فى حديقة الشاى
رواية "فى حديقة الشاى"

تنظم دار العين للنشر، برئاسة الدكتورة فاطمة البودي ليلة في حب الأديب الراحل الدكتور بدوى خليفة، بمناسبة صدور آخر أعماله الروائية " في حديقة الشاي " الصادرة عن دار العين للنشر، وذلك يوم الخميس 18 مايو فى تمام السابعة مساءً بملعب البولينج بنادى الجزيرة الرياضي.

ويدير الندوة المستشار عادل عبد الباقي، رئيس اللجنة الثقافية بالنادي، والمستشار أشرف العشماوي.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏বSA ااراضی ندوة تتشرف إدارة النادى واللجنة الثقافية بدعوة السيدات والسادة أعضاء النادى لحضور ندوة موضوعها في حب حوم الدكتور بدوي خليفه والاعلان عن كتابه الاخير في حديقه الشاي ويدير الندوة المستشار عادل الباقى رئيس اللجنة الثقافية والسيد المستشار أشرف العشماوي وذلك يوم الخميس الموافق الساعة السابعة مساءا بملعب البولينج الدعوة) عامة) رئيس اللجنة الثقافية المستشار عادل عبدالباقى المدير التنفيذى اللواء شیرین شمس‏'‏‏

و رحل الدكتور الأديب بدوي خليفة عن عالمنا في 20 فبراير الماضي بعد صراع مع المرض، يشار إلى أن بدوي خليفة؛ كاتب وطبيب مرموق، عمل أستاذًا للأنف والأذن والحنجرة في القصر العيني، وكان عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، له عدة مقالات في جريدة «المصري اليوم».

 وصدر للدكتور بدوي خليفة، رواية «كتف بلا رأس»، عن دار الشروق، والتي كانت أشبه ما يكون برحلة بين شخصيات مختلفة نرى فيها كيف يواجه الإنسان التحوُّلات الكبيرة، والمدى الذي يمكن خلاله أن يبقى متماسكًا، وتدور حول بكار خواتمي الطبيب الشاب الناجح والمشهور، الذي يعيش حياته كما يحلو له بين أصدقاء الطفولة وستيفاني صديقته الألمانية، تحدث له مصادفة غريبة في ميدان التحرير ليتحوَّل بعدها إلى وجه إعلامي معروف وخبير سياسي.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏
دار العين للنشر الدكتورة فاطمة البودي المستشار عادل عبد الباقي المستشار أشرف العشماوي الراحل الدكتور بدوى خليفة

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