الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“عم إدريس” يلحق بزوجته.. وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني

محمد الأدنداني
محمد الأدنداني

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان النوبي محمد الأدنداني الشهير بـ “عم إدريس”، بعد شهر واحد من وفاة زوجته، مما ربط جمهوره سبب وفاته بحزنه عليها، ولم تعلن أسرته حتى الآن، عن موعد ومكان العزاء.

ويعد الفنان محمد الأدنداني واحدًا من أبرز الفنانين، الذي قدموا أعمالا مميزة تركت بصمة في أذهان الجمهور، وهو ممثل مصري ولد في 12 مارس 1941، كان يقدم وهو في عمر الـ 14 مونولوجات إسماعيل ياسين، ودرس العلاقات العامة وعمل بالشركة الشرقية للدخان، وعمل في بداية مسيرته الفنية كـ كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الهامة والبارزة ومنها: البيه البواب، حكاية ميزو، أربعة في مهمة رسمية.

جدير بالذكر أن بعد وفاة والدة “الأدنداني” وهو مازال طفلا، انتقل إلى القاهرة مع والده للعيش هناك وأقام بمنطقة “الظاهر” بالقاهرة، وحينها بدأ الشغف يولد عند الطفل الذي أحب الفن وعشقه منذ طفولته.

أحب “الأدنداني” الفنان إسماعيل يس وفنه ومونولوجاته، واستطاع الفنان النوبي لحفظها عن ظهر قلب ويقدمها في بعض الأفراح والمناسبات النوبية، وكانت تلك بداية ولادة الفنان محمد الأدنداني، الذي حفر بأدائه وطلته البسيطة ملامحه في أذهان المشاهدين.

قضى الفنان محمد الأدنداني مراهقته في تقديم المونولوجات لمدة 6 سنوات، قد خلالها معظم مونولوجات “سٌمعة” حتى ظنه المستمعين له لأول وهلة أن يظنوا أن نبرة الصوت هذ لإسماعيل يس وليست للفتى النوبي الموهوب.

بعد تلك الفترة انضم محمد إلى فرقة المسرح النوبى السودانى الحديث وكان مقرها بشارع قصر النيل، وكان يقدم المونولوجات والأغانى والرقص الفلكلورى النوبى والسودانى وانفرد بتقديم المسرحيات ذات الفصل الواحد، وأصبح نجم الفرقة الأول.

وتم تكريم الفنان الراحل محمد الأدنداني في مهرجان القاهرة الدراما في نسخته الأولى، وحل ضيفًا عبر برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي، قائلا: إن التكريم بمهرجان الدراما شرف.. وكنت فخورا جدا ولم أكن أصدق أنني سيتم تكريمي، بدايتي كنت سواقا في السينما.. وسبب دخولي الفن المخرج حسن الإمام ورفضني في الأول حتى شاهدني في إحدى المسلسلات بالتليفزيون، ومن هنا كانت البداية بالسينما، وعندما قابلته مرة أخري قلت له الواقعة القديمة وكان مندهشا.

 

وفاة الفنان محمد زوجته النوبي الفنان أدندان بسبب النوب

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