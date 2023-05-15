"القومى للمرأة" ينظم دورة تدريبية استعدادًا لحملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"

نظم المجلس القومى للمرأة، دورة تدريبية استعدادًا لحملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بمحافظات الجمهورية، على رسائل الحملة، بحضور نشوى الحوفى عضوة المجلس، وإيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس.

واستهدفت الدورة التدريبية أعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة القاهرة، ورائدات المجلس ومجموعات الادخار والإقراض، وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى المتطوعين المشاركين، التي تبدأ يوم 15 مايو 2023 وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتحدثت نشوى الحوفي عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد-١٩، وتبعاتها جراء الحرب الأوكرانية- الروسية التى لم تنتهِ وتعانى منها جميع دول العالم، كما أوضحت دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تحسين معيشة المواطنين وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية، مؤكدة ضرورة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

وأكدت عضوة المجلس أنها تراهن على وعى المواطنات والمواطنين المصريين وإيمانهم بأنه مهما بلغت الأزمات سوف تخرج منها مصر أقوى وأفضل مثلما يحدثنا تاريخ الوطن دائمًا.

فيما تحدث إيزيس محمود عن أهمية دور المجلس في نشر الوعى بقضايا الوطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لتحسين معيشة المواطنات والمواطنين المصريين، من خلال حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة الى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة، وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة أولى، وتسبقها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.