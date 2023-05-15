الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين صدمتهما سيارة ملاكى بالفيوم

إصابة شخصين في حادث
إصابة شخصين في حادث سير بوسط مدينه الفيوم

استقبل المستشفى الجامعي بالفيوم، الإثنين، شخصين في العقد الثالث من العمر مصابين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة مسرعة بهما أثناء عبورهما الطريق بشارع أحمد شوقي في حي لطف الله بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث تصادم سيارة ملاكي لشخصين أثناء عبورهما الطريق بوسط البلد.

على الفور، انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة جرى نقلهما إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي قررت بسرعة القبض على قائد السيارة.

اصابة شخصين حادث سير مدينة الفيوم إسعاف

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