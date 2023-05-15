صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص نشاطه فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بكميات كبيرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجرامًا - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,800,000 مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.