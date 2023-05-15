الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على شخص مقتول بـ11 طعنة فى المنصورة

جثه
جثه

عثر عدد من أهالي منطقة عزبة الشال، خلف شركة مصر للطيران بمدينة المنصورة بالدقهلية على جثة شخص مقتول، وملقى أعلى سطح منزل ومصاب بـ11 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده.

جرى نقل جثمانة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة، فيما تكثف مباحث قسم شرطة ثان المنصورة جهودها لكشف غموض الحادث.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة بعثور عدد من الأهالي على جثة شخص مقتول وملقى أعلى عقار منزل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره ومصابًا بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده.

وتوصلت التحريات أن الجثة لشخص يدعى محمد أبوالقاسم محمد عباس، 43 عامًا، فني تحاليل، ومقيم بمنطقة عزبة الشال وعثر عليه بسطح عقار بالقرب من محل سكنه.

جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

فيما كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته وضبط مرتكبي الواقعة.

اهالي عزبه الشال مصر للطيران المنصورة الدقهلية

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