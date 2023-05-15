الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية حول أهم مخرجات جلسات الحوار الوطني (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأ الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، حول "أهم مخرجات اليوم جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي ومكافحة التمييز"، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول "كيف يمكن القضاء على أشكال التمييز بين المواطنين في مصر"، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها؛ التشريعات المطلوبة والاستحقاقات الدستورية الواجب تطبيقها والقوانين التي تحتاج للتعديل لمواجهة كل أشكال التمييز، والخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة التمييز.

وتناقش الجلسة الثانية، "النظام الانتخابي بمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية"، وتتناول محاور أبرزها، الجدل بشأن النظام الانتخابي الأمثل سواء القائمة النسبية أو المطلقة.

يدير الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبو بكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

https://fb.watch/ky6p_GhYc-/?mibextid=Nif5oz
 

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صالون نقاشي مخرجات جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي مكافحة التمييز التنسيقية القضايا المطروحة

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة قى وزارة الكهرباء بهذه الشروط

لا شبهة جنائية.. تفاصيل العثور على جثة خليجي بالعجوزة

للتعامل الفوري.. محافظ الإسكندرية يعقد ثاني جلسات لجنة "التغيرات المناخية"

ضبط سيارتين تحملان لحومًا فاسدة قبل بيعها بالدقهلية (صور)

خطوات تجديد رخصة السيارة 2023

«الوزير»: قطاع النقل فى مصر يشهد طفرة كبيرة.. وهناك فرص استثمارية واعدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي