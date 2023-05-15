الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: واردات مدخلات الإنتاج تهبط لـ4.8 مليار دولار.. والحديد والبلاستيك الأكثر تراجعًا

واردات
واردات

واصلت واردات مصر من السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج تراجعها تأثرًا بأزمة الدولار، لتنكمش إلى حدود 4.8 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 1.9 مليار دولار.

ووفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، سجلت واردات مواد أولية من حديد أو صلب تراجعًا إلى حدود 523.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 606.7 مليون دولار، يليها واردات لدائن- بلاستيك- بأشكالها الأولية بقيمة 175.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 230.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 55.3 مليون دولار.

وتراجعت واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية إلى حدود 464.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 688 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 223.8 مليون دولار، كما تراجعت واردات نحاس ومصنوعاته إلى حدود 160.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 243.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 83.4 مليون دولار.

هبطت أيضًا واردات أشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبة 46.6%، لتسجل 37.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 69.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 32.5 مليون دولار، وبلغت واردات خلاصات للدباغة 86.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 131.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة العام السابق عليه، بانخفاض قدره 45.5 مليون دولار.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.10 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022، بنسبة انخفاض بلغت 48.2%.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 22.2%، حيث بلغت 3.44 مليار دولار خلال فبراير 2023 مقابل 4.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفى المقابل انخفضت أيضًا قيمة الواردات بنسبة 34.7%، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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