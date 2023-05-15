الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلين غرقًا في مياه ترعة بقرية المنيل بالدقهلية

جثه
جثه

لقى طفلين مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد نزولهما للإستحمام هربًا من حرارة الجو بصحبة عدد من الأطفال وتمكنت قولت الإنقاذ النهري من انتشالهما ونقلهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة طلخا بغرق طفلين بترعة مُبطنة بقرية المنيل.

هرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا الى مكان البلغ وجرى انتشال جثامين الطفلين.

بالفحص تبين مصرع كلًا من الطفل "فارس على خليل"، والطفل "على محمد القصبي" 10 أعوام وذلك بعد نزولهم للإستحمام بصحبة عدد من الأطفال في القرية هربًا من حرارة الجو ونظرًا لعدم إجادتهما السباحة لقوا مصرعهما غرقًا.

جرى نقل جثامين الطفلين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما استقبل اليوم دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الدكتور أشرف العربي  وزير التخطيط السابق، ورئيس معهد التخطيط القومي حاليا لالقاء ندوة علمية بعنوان سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، تحت اشراف وريادة عبد القادر مبارك عميد كلية الاعمال ، والدكتور علي شريف وكيل كلية الاعمال ، وتأتي الندوة في إطار استراتيجيات العمل والنشاط بجامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظم كلية الأعمال بالجامعة تنظم ندوة علمية وعملية على قدر شديد من الأهمية من حيث الموضوع والمحاور وموضوعها سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، ويعد هذا الموضوع أحد الأولويات الرئيسية على أجندة مجلس الوزراء المصري، كما أنها تعكس اعترافا بأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر يتطلب جهدا وعملاً دائبين بشكلٍ ضخمٍ ومكثف، ولا يكفيه مجرد العمل التنفيذى الإدارى؛ وتعبر الندوة عن إدراك لضرورة النظر إلى التحديات فى إطار ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحولات، والبحث عما قد يكون فيها من فرص، بدلا من الاكتفاء بالحديث عن مسئوليتها عما يعانيه اقتصادنا،وتؤكد هذه الندوة على أهمية اضطلاع جامعاتنا بهذا الدور التنويري والريادي.  

طفلين غرقا قريه المنيل طلخا الدقهلية

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة قى وزارة الكهرباء بهذه الشروط

لا شبهة جنائية.. تفاصيل العثور على جثة خليجي بالعجوزة

خطوات تجديد رخصة السيارة 2023

ضبط سيارتين تحملان لحومًا فاسدة قبل بيعها بالدقهلية (صور)

للتعامل الفوري.. محافظ الإسكندرية يعقد ثاني جلسات لجنة "التغيرات المناخية"

«الوزير»: قطاع النقل فى مصر يشهد طفرة كبيرة.. وهناك فرص استثمارية واعدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي