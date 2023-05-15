مصرع طفلين غرقًا في مياه ترعة بقرية المنيل بالدقهلية

لقى طفلين مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد نزولهما للإستحمام هربًا من حرارة الجو بصحبة عدد من الأطفال وتمكنت قولت الإنقاذ النهري من انتشالهما ونقلهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة طلخا بغرق طفلين بترعة مُبطنة بقرية المنيل.

هرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا الى مكان البلغ وجرى انتشال جثامين الطفلين.

بالفحص تبين مصرع كلًا من الطفل "فارس على خليل"، والطفل "على محمد القصبي" 10 أعوام وذلك بعد نزولهم للإستحمام بصحبة عدد من الأطفال في القرية هربًا من حرارة الجو ونظرًا لعدم إجادتهما السباحة لقوا مصرعهما غرقًا.

جرى نقل جثامين الطفلين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما استقبل اليوم دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق، ورئيس معهد التخطيط القومي حاليا لالقاء ندوة علمية بعنوان سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، تحت اشراف وريادة عبد القادر مبارك عميد كلية الاعمال ، والدكتور علي شريف وكيل كلية الاعمال ، وتأتي الندوة في إطار استراتيجيات العمل والنشاط بجامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظم كلية الأعمال بالجامعة تنظم ندوة علمية وعملية على قدر شديد من الأهمية من حيث الموضوع والمحاور وموضوعها سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، ويعد هذا الموضوع أحد الأولويات الرئيسية على أجندة مجلس الوزراء المصري، كما أنها تعكس اعترافا بأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر يتطلب جهدا وعملاً دائبين بشكلٍ ضخمٍ ومكثف، ولا يكفيه مجرد العمل التنفيذى الإدارى؛ وتعبر الندوة عن إدراك لضرورة النظر إلى التحديات فى إطار ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحولات، والبحث عما قد يكون فيها من فرص، بدلا من الاكتفاء بالحديث عن مسئوليتها عما يعانيه اقتصادنا،وتؤكد هذه الندوة على أهمية اضطلاع جامعاتنا بهذا الدور التنويري والريادي.