96 قرارا.. حملة مكبرة على المحلات التجارية بالحي الثالث في التجمع الخامس

كلف المهندس عبد الرووف حامد الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نواب رئيس الجهاز بالتجمع الخامس والتجمع الأول بشن حملة مكبرة على المحلات التجارية التي تعمل بدون ترخيص بالمحلات التجارية المخالفة للقانون بمول عنابة بالحي الثالث بالتجمع الخامس.

كما أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية للقضاء على التكاتك بالتجمع الأول، مؤكدا استمرار الحملات المكبره على جميع الأنشطة المخالفة والمقلقة للراحة بالمدينة.

وأوضح المهندس عبد الغيطي، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد إجمالي 96 قرار غلق وتشميع بمول عنابه بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وتم رفع الإشغالات من المول، وتم التحفظ على المضبوطات بالجهاز، وجار استكمال الإجراءات.