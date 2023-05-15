الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

96 قرارا.. حملة مكبرة على المحلات التجارية بالحي الثالث في التجمع الخامس

حملة مكبرة على جميع
حملة مكبرة على جميع الأنشطة المخالفة

كلف المهندس عبد الرووف حامد الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، نواب رئيس الجهاز بالتجمع الخامس والتجمع الأول بشن حملة مكبرة على المحلات التجارية التي تعمل بدون ترخيص بالمحلات التجارية المخالفة للقانون بمول عنابة بالحي الثالث بالتجمع الخامس. 

كما أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية للقضاء على التكاتك بالتجمع الأول، مؤكدا استمرار الحملات المكبره على جميع الأنشطة المخالفة والمقلقة للراحة بالمدينة.
وأوضح المهندس عبد الغيطي، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد إجمالي 96  قرار غلق وتشميع بمول عنابه بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وتم رفع الإشغالات من المول، وتم التحفظ على المضبوطات بالجهاز، وجار استكمال الإجراءات.

المهندس عبد الرووف الغيطي المحلات التجارية بدون ترخيص تعمل بدون ترخيص تكثيف الحملات غير مرخصة

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