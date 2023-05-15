رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية كلية الخدمة الاجتماعية بانتهاء أعمال الإحلال والتجديد

انطلقت فعاليات الاحتفال بالانتهاء من المرحلة الأولى لإحلال وتجديد ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية بكلية الخدمة الاجتماعية.

وشهدت حضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، ولفيف من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى بالكلية.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن سعادته بزيارته الأولى لمقر الكلية بعد الانتهاء من أعمال التجديد، موجها الشكر إلى إدارة الكلية والجهاز الإداري لجهودهم الطيبة للارتقاء بالكلية، موضحا أن تطوير البنية التحتية للكلية، يأتي في إطار الحفاظ على هويتها، لخدمة العملية التعليمية.

وأكد المنشاوي أهمية كلية الخدمة الاجتماعية والتي تهدف إلى تنمية المجتمعات عن طريق البحث عن الأسباب والعوامل المختلفة والتي تحول دون التقدم المجتمعي والتصدي لها ومكافحتها، ودراسة ما يواجهه مجتمعنا من سلبيات وظواهر مرفوضة، وإيجاد آليات ملاءمة للحد منها والقضاء عليه، وانتقاء أنسب الوسائل الفعالة في المجتمع للقضاء عليها أو التقليل من آثارها والأضرار التي تنتج عنها، إلى جانب مواجهة ما يعاني منه مجتمعنا من وجود بعض الموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تعيق حركة التقدم والتنمية في الوطن.

وأكد رئيس الجامعة على الرسالة السامية للكلية ورؤيتها، والتي تهدف إلى إعداد الكوادر العلمية وتنميتها مهنيا في مجال الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، وإجراء البحوث والدراسات الأكاديمية في المجالات الاجتماعية فضلا عن التعاون مع الجهات المهنية، والمشاركة في العديد من المشروعات الخدمية للمجتمع وتأهيل وتدريب الإخصائيين الاجتماعيين.

وأشار الدكتور سعودي محمد حسن، إلى أن اليوم تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الإحلال والتجديد، ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية مع الحفاظ على الطابع الأثري والجمالي للمباني، بتكلفة قيمتها 2مليون جنية، فتم تجديد الواجهات الخارجية للمباني الكلية والمبنى الإداري وكذلك الأسقف والمدرجات والقاعات الدراسية، وفناء الكلية وأقسام أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تجديد البنية التحتية والصرف الصحي، مشيدا بحرص الجامعة على تقديم سبل الدعم المالي واللوجستي من أجل تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالكلية والاهتمام غير المسبوق بالكلية وتوفير ما يلزمها من تطوير لأدوات العمل بها يحقق تحسين مستوى أداء خدماتها في المجالات التعليمية وغير التعليمية.

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