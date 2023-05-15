الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة قى وزارة الكهرباء بهذه الشروط

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة فى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تخصصات رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

يستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 2023/05/07 حتى 2023/06/06، وتقدم الطلبات على النموذج المُعد لذلك والمتواجد على الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك www.egyptera.org باسم الدكتور مهندس/ الرئيس التنفيذي للجهاز- عن طريق التسليم باليد بمقر الجهاز الكائن في: 1 شارع المهندس ماهر أباظة –خلف نادي السكة الحديد- مدينة نصر. خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة شعر عام على الأقل، واجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذلك الحصول على مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والوسائل الإلكترونية المختلفة، والقيادة والتوجيه.

وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها أصل + (6) نسخ من المستندات الآتية:

1- بيان الحالة الوظيفية معتمداً من جهة العمل. (خاص بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

2- المؤهل الدراسي.

3- شهادات الخبرة.

4- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

5- الدورات التدريبية.

6- تقرير تطوير أداء الوظيفة.

على أن يُقدم مع الطلب:

1- صورة من شهادة ميلاد إليكترونية حديثة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3- عدد (2) صورة شخصية حديثة.

4- نموذج الطلب.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وظائف شاغرة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وزارة الكهرباء

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