طارق النهري لـ"الدستور": أفاضل بين عدة سيناريوهات درامية.. ولهذا السبب أعشق أدوار الشر

أكد الفنان القدير طارق النهري، أنه يعكف حاليًا على قراءة أكثر من سيناريو عمل درامي جديد، على أن يستقر على أحدهم؛ للتعاقد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبل، تمهيدًا لبدء التحضيرات ودخول بلاتوهات التصوير، للمشاركة فى أحد الأعمال الدرامية «الاوف سيزون».

وأضاف "النهري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ان لديه بعض السيناريوهات التي عرضت عليه مؤخرا ، أثناء عرض مسلسل «جعفر العمدة» الذى شارك فى بطولته أمام النجم محمد رمضان، ولاقى نجاحا كبيرا فى السباق الدرامي الرمضاني المنقضى، ولكنه لم يستقر على أحدها إلى الآن.

طارق النهري يكشف سر تقديمه أدوار الشر

وبسؤاله عن السر وراء تقديمه أدوار الشر أدوار بأشكال مختلفة فى الأعمال السينمائية والدرامية، قال النهري لـ "الدستور": «تستوقفنى أدوار الشر، والشخصيات المعقدة التى يغلب عليها الغموض، والشر الخفى بشكل خاص، ولهذا السبب لم أتخوف إطلاقًا من استقبال الجمهور لى، فمنذ بداية مشوارى تستهوينى أدوار الشر، ومشاعر كراهية الجمهور للشخصية تدل على أننى نجحت فى تجسيد الدور، وأعتقد أن السر هنا يكمن فى أننى صدقت «حمادة فتح الله» وتفهمت تفاصيله وأسلوب تفكيره، وفقًا لطريقته وتركيبته ومشاعر الأبوة التى يمتلكها.

وكان الفنان طارق النهري، قد شارك فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضي بمسلسلى "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شارك فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وإخراج مصطفى فكرى .