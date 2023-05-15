الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوكيل: "غرفة الإسكندرية" تحتل الصدارة فى مجال التنمية المستدامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن غرفة الإسكندرية هي الأولى في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، فقد تم إنشاؤها منذ قرن، وفي المدينة التي يعيش فيها 40% من المصريين، الإسكندرية وتضم الميناء الرئيسي الذي يستقبل أكثر من 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

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وأضاف "الوكيل" خلال كلمته في لقاء "المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بقطاع الأعمال" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة وحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن غرفة الإسكندرية تضم عضوية أكثر من 60 ألف شركة تغطي الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات التي يخدمها أكثر من 400 موظف داخل مكاتبها المختلفة.

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وأوضح أنه على الصعيد الدولي هي المكان الذي ولد فيه اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإفريقية، وهي بطبيعة الحال أول غرفة مصرية يتم انتخابها لعضوية المجلس العام للاتحاد العالمي للغرف، وتمت صياغة القوانين والمراسيم من قبل لجانها، بما في ذلك الدستور المصري الجديد، حيث تشرف بتمثيل مجتمع الأعمال في لجنته المكونة من خمسين شخصًا وإمكانية إضافة "اقتصاد السوق الحرة باعتباره الطريق إلى الأمام".

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واستكمل أن غرفة الإسكندرية تحتل في مجال التنمية المستدامة موقع الصدارة، حيث إنها الغرفة الأولى في العالم التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما هو الحال بالنسبة لأسواق الجملة المملوكة والمدارة، كما أنه نفس الشيء بالنسبة لأنشطتها في مجال المسئولية الاجتماعية حيث أنشأت أول مجلس اقتصادي واجتماعي في مصر بعشرات المبادرات الشاملة للمدارس والإسكان وتجميل الإسكندرية، حيث جمعت عشرات الملايين من أعضائها ومواردها الخاصة.

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وأفاد بأن غرفة الإسكندرية هي شريك في جميع مشاريع المانحين الثنائية والإقليمية، والحاضنات الشاملة والشركات الناشئة والابتكار والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الأخضر والأزرق بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كل ذلك بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر رئيس غرفة الإسكندرية، والمهندس البديوي السيد والمهندس شريف الجزيري والمهندس محمد فتح الله، والأستاذ أشرف أبوإسماعيل.

رئيس الغرفة التجارية غرفة الاسكندرية التجارة الخارجية التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي

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