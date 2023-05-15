الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى دكا عاصمة بنجلاديش (صور)

وصول الرحلة
وصول الرحلة

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية، من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، حيث يعد هذا الخط من أحدث وجهات الشركة، والذى يأتى ضمن خطتها الاستراتيجية؛ لتوسيع شبكة خطوطها الجوية الممتدة حول العالم.

وقامت مصرللطيران بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول القارة الأسيوية، وبناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو التوسع فى شبكه خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران، بما يتناسب مع حجم الزيادة التشغيلية وجذب المزيد من الحركة الجوية الوافدة.

وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبنجلاديش جاء فى إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية بين البلدين، فضلًا عن تنشيط الحركة الجوية والشحن الجوي.

وأضاف زكريا، أن الشركة تتطلع إلى زيادة حصتها السوقية وفتح مزيد من النقاط والخطوط الجديدة بما يتوافق مع استراتيجية الشركة؛ للوصول إلى أسواق الجذب السياحى حول العالم، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات خلال الفترة القادمة مع القائمين على صناعة الطيران فى العالم.

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مطار القاهرة الدولي مصرللطيران مطار القاهرة رحلات مصرللطيران عاصمة بنجلاديش دكا

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