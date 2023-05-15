الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ دمياط لجنة القوى العاملة بالنواب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاثنين، وفد لجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وذلك خلال زيارتهم للمحافظة التى جاءت ضمن جولة ميدانية شملت محافظات دمياط، الغربية والدقهلية.

فى مستهل اللقاء الذى حضره حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب، رحبت المحافظ باللجنة على أرض المحافظة، مؤكدة أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة للتحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات.

وناقشت المحافظ واللجنة عدد من الملفات التى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة وكذلك آليات دعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية.

وطرحت المحافظ عددًا من القضايا المتعلقة بهذا الملف التى تمثلت فى دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، كما استعرضت التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم أوجه الدعم الممكنة، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.

وأشارت منال إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه لدعم الجهود المبذولة بكافة الملفات وخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

مجلس النواب دمياط النواب القوى العاملة أحداث دمياط

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة قى وزارة الكهرباء بهذه الشروط

لا شبهة جنائية.. تفاصيل العثور على جثة خليجي بالعجوزة

خطوات تجديد رخصة السيارة 2023

ضبط سيارتين تحملان لحومًا فاسدة قبل بيعها بالدقهلية (صور)

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني 

زلزال تاريخي.. آخر أرقام انتخابات تركيا 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي