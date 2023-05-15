تفاصيل لقاء محافظ دمياط لجنة القوى العاملة بالنواب

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاثنين، وفد لجنة القوى العاملة برئاسة عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وذلك خلال زيارتهم للمحافظة التى جاءت ضمن جولة ميدانية شملت محافظات دمياط، الغربية والدقهلية.

فى مستهل اللقاء الذى حضره حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب، رحبت المحافظ باللجنة على أرض المحافظة، مؤكدة أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة للتحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات.

وناقشت المحافظ واللجنة عدد من الملفات التى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة وكذلك آليات دعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية.

وطرحت المحافظ عددًا من القضايا المتعلقة بهذا الملف التى تمثلت فى دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، كما استعرضت التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم أوجه الدعم الممكنة، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.

وأشارت منال إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه لدعم الجهود المبذولة بكافة الملفات وخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.