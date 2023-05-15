أهمية الثقافة القانونية فى الحياة العملية بمنتدى نقل الخبرة بقصور الثقافة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "أثر الثقافة القانونية في تنمية مهارات الموظف العام"، صباح اليوم الإثنين، ضمن محاضرات المحور الخامس من منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، والمقدمة للعاملين في الهيئة عبر تقنية البث المباشر.

تحدث الباحث أحمد عبدالهادي، المحامي بالإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، عن خصوصيات الثقافة القانونية وأهميتها في الحياة العملية للمواطن والموظف داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، موضحًا أن الثقافة القانونية تعد أحد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية الفردية وتجعل منها ذاتًا قادرة على مواجهة الحياة، فالثقافة القانونية هي ثقافة شمولية تمس كل جوانب الحياة، فكل مناحي الحياة أصبحت مؤطرة قانونًا.

أشار "عبدالهادي" إلى أن المجتمع المنظم يقوم على احترام القانون وسيادته، باعتباره المرجع الأساسي لحل كل الإشكالات التي تواجه الفرد أو الجماعة في المجتمع المتحضر، ومن ثم تميزت الثقافة القانونية بعموميتها، لأنها لا تستثني مجالًا أو أحدًا في خطابها، شأنها في ذلك شأن القاعدة القانونية التي تخاطب الجميع.

وأضاف أن المشرع نص صراحة بعدم عذر أحد بجهله بالقانون، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمواطن العادي الذي لا يعذر لجهله بالقانون فماذا بشأن الموظف العام المسئول عن اتخاذ قرارات مهمة داخل مقر عمله الحكومي والتي من شأنها أن ترتب آثارًا مادية أو معنوية على سير العمل، وهو ما يجعل المحاكم الإدارية تعج بعدد لا حصر له من القضايا والملفات بهدف حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن مصالحه.

فعاليات المنتدى ضمن البرامج التدريبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، حيث تعمل الهيئة على الاستفادة من كوادرها في التخصصات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من خبراتهم ضمن برنامج فعاليات المنتدى، والتثقيف والتطوير الدائم لأداء العاملين بها. وكانت الهيئة عقدت أولى محاضرات المحور الخامس من المنتدى الأسبوع الماضي، والتي تناولت حقوق وواجبات الموظف العام بين قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.