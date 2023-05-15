"البريد الفلسطيني" يصدر طابعا يوثق ذكرى النكبة

أصدر البريد الفلسطيني، اليوم الإثنين، طابعا بريديا يوثق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة.

ومن المقرر أن يطرح الطابع للتداول قريبا وهو من النوع التذكاري، حيث يحتوي على لوحات فنية تعبر عن ذكرى النكبة والثمن الكبير الذي تكبده الشعب الفلسطيني جراء هذه المأساة التي ما زالت فصولها تتوالى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن عدد اللوحات المستخدمة في بطاقة طوابع النكبة الفلسطينية، ست لوحات رسمها عدد من فناني فلسطين، وهم الفنان سليمان منصور لفئة 100 مليم و200 مليم، والفنان إسماعيل شموط لفئة 300 مليم و400 مليم، والفنان رائد القطناني لفئة 600 مليم و800 مليم.

وأشارت الوكالة إلى أن الشعار المستخدم في بطاقة الطوابع من رسم الدكتور ياسر الخالدي، وقد شارك في التصميم كامل جابر، وأنوار فنون بالتعاون مع الطوابعي أحمد الخطاب.

لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خطابًا في الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، إحياءً للذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ عام 1948.

وسيتم إحياء هذه الذكرى، وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 نوفمبر الماضي، مع تنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار يدعم إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتًا مقابل معارضة 30 صوتًا فقط، فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت على المبادرة.

ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة، اليوم الإثنين