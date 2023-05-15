مواجهة الإرهاب الفكري في ندوة تثقيفية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ندوة تثقيفية عن "الإرهاب الفكري ومحاربة الأفكار الهدامة" بمركز شباب منية مسيرالتابع لاداره شباب كفر الشيخ، الإثنين، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، وذلك لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلا صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

كما أكد وكيل وزارة الشباب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الهدامه من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا دور رجال الدين في التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم و فتح باب الحوار أمام الشباب وحثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامه، كما أن ديننا الاسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

أدار اللقاء الشيخ وليد عبد النبي من الأوقاف الذي أكد أن الهدف من الندوة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب لافتاً إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم.

تقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة.