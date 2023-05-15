الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواجهة الإرهاب الفكري في ندوة تثقيفية بكفر الشيخ

جريدة الدستور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ندوة تثقيفية عن "الإرهاب الفكري ومحاربة الأفكار الهدامة" بمركز شباب منية مسيرالتابع لاداره شباب كفر الشيخ، الإثنين، بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، وذلك لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلا صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب.

كما أكد وكيل وزارة الشباب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الهدامه من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا دور رجال الدين في التوعية اللازمة لتصحيح المفاهيم و فتح باب الحوار أمام الشباب وحثهم على التصدى للأفكار المخربة والهدامه، كما أن ديننا الاسلامى لا يحث على العنف والقتل بل التسامح والمحبة.

أدار اللقاء الشيخ وليد عبد النبي من الأوقاف الذي أكد أن الهدف من الندوة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب لافتاً إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتسعى دائماً لبذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرقي والرفعة بالبلاد بين ربوع العالم.

تقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة.

الندوة الارهاب الفكري كفر الشيخ تثقيف الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

أبوليمون يشهد انطلاق وفد شباب المحافظة لزيارة المشروعات العملاقة بتوشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي