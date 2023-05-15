الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 314 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بشوارع سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية والانضباط المرورى بالشارع السوهاجى وضبط المخالفين، من قائدى السيارات والمركبات وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 314 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية وتقاضى أجرة بأزيد من المقرر واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة على نموذج 125 مرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، برئاسة العميد حمدى أبورية، رئيس مباحث المرور بسوهاج وذلك بالكشف عن العديد من السيارات التي من الممكن استخدامها في الأنشطة الإجرامية.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير فى شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية أجرة اداره مرور أجل

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