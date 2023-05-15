الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمريكية للغاز الطبيعي: توقعات بزيادة الإنتاج 15% والصادرات 152% حتى 2050

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

توقعت الهيئة الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 15٪ وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 152٪ بين عامي 2022 و 2050، كما توقعت أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 42.1 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2050. ويعزى نمو الإنتاج إلى حد كبير إلى صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 10 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2050.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في بيان لها اليوم، أن هذه الزيادة تعكس نمو إنتاج الغاز الطبيعي على ساحل الخليج وفي الجنوب الغربي زيادة النشاط في تكوين هاينسفيل وحوض بيرميان، القريبة من البنية التحتية التي تربط إمدادات الغاز الطبيعي بمرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال المتنامية.

وأشارات الهيئة الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة  أن توقعاتها المرجعية بأن الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي من عام 2022 حتى عام 2050 سينمو بنسبة 52٪ على ساحل الخليج وبنسبة 50٪ في الجنوب الغربي، مفسرًا ذلك بأنه.نظرًا لأن Haynesville Formation وحوض Permian قريبان من محطات تصدير LNGفي تكساس ولويزيانا، فقد نمت كمية الغاز الطبيعي المنتج في هذه المناطق مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يساهم الغاز الطبيعي المذاب المصاحب من التكوينات النفطي ، وهو مساهم بارز آخر في إنتاج الغاز الطبيعي، في نمو الإنتاج في الجنوب الغربي.

كما تتوقع استمرار الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي ، مما يجعل بناء مرافق إضافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة أمرًا اقتصاديًا. أصبحت منشآت التسييل الجديدة في لويزيانا تعمل بكامل طاقتها في عام 2022 ، قبل الموعد المحدد. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تكون قطارات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في تكساس متصلة بالإنترنت بحلول عام 2025.

الامريكية الغاز الطبيعى توقعات زيادة الانتاج الصادرات 2050

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