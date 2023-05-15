"الطاقة الأمريكي": توقعات بوصول مبيعات المركبات الكهربائية بين 13% و29% عالميا

أكد مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير التوقعات للعام 2023 (AEO2023) أن المركبات الكهربائية (EVs)، بما في ذلك المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs)، ستشكل ما بين 13٪ و 29٪ من مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة في العالم .

وأوضح مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن حجم استخدام المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة سوف يصل في عام 2050 ما بين 11٪ و 26٪ من مخزون المركبات الخفيفة على الطرق، موضحًا أن السبب يعود إلي انخفاض في تكاليف مكونات المركبات الكهربائية، جنبًا إلى جنب مع السياسات الفيدرالية وسياسات الولاية التي توفر حوافز لمشتريات المركبات الكهربائية.

وكشف تقرير مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير التوقعات للعام 2023 (AEO2023) عن اتجاهات الطاقة طويلة الأجل في الولايات المتحدة مع تقديم نظرة مستقبلية لأسواق الطاقة حتى عام 2050، باستخدام سيناريوهات مختلفة، تسمى الحالات، لفهم كيفية تأثير الافتراضات المختلفة على اتجاهات الطاقة. تعكس الحالة المرجعية AEO2023 ، التي تعمل كخط أساس أو معيار ، القوانين واللوائح المعتمدة حتى منتصف نوفمبر 2022 ، بما في ذلك قانون الحد من التضخم (IRA).

ويتوقع مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير التوقعات للعام 2023 (AEO2023) انخفاض تكلفة تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية باستخدام معدلات التعلم بناءً على العلاقة التاريخية بين الإنتاج التراكمي والسعر. نفترض أن تكاليف مواد البطاريات ، التي تتكون أساسًا من المعادن الحيوية ، ستظل ثابتة حتى عام 2050.

وتؤدي تكلفة التصنيع المتوقعة إلى زيادة نطاق القيادة وانخفاض أسعار شراء المركبات الكهربائية حتى عام 2050. وبحلول عام 2050 ، تنخفض تكاليف البطاريات المتوقعة بنسبة 51٪ إلى 56 النسبة المئوية أقل مما كانت عليه في عام 2022 ، واستقرت عند سعر تجزئة يعادل ما بين 105 دولارات للكيلو واط في الساعة و 118 دولارًا للكيلوواط في الساعة في عام 2050. يحدث معظم انخفاض التكلفة هذا قبل عام 2040 عندما ينمو إنتاج البطاريات بسرعة أكبر. تستمر التكاليف غير المتعلقة بالبطاريات - مثل المحركات الكهربائية وإلكترونيات الطاقة والأسلاك - في الانخفاض حتى عام 2050.