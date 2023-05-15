الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة لإعداد الكوادر الطلابية (صور)

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، فى إطار خطة لبناء الشخصية المتكاملة والعصرية للطلاب، من خلال المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يجعل هؤلاء الطلاب قادرين على أداء رسالتهم نحو مجتمعهم بالشكل الأمثل، والمشاركة في مسيرته التنموية، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

Screenshot_20230515-161953

ونص البروتوكول على تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات متنوعة ومتجددة، وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة المؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

IMG-20230515-WA0119

ويهدف البروتوكول إلى زيادة قاعدة المشاركة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كل الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

IMG-20230515-WA0120

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة حققت التميز محليًا ودوليًا، وتهدف فى خطتها الاستراتيجية إلى تنمية مهارات منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب، كما تهدف الجامعة إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في ظل "رؤية مصر 2030".

IMG-20230515-WA0121

كما أكد الدكتور كريم همام، مدير المعهد، أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، بجانب إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.

وأضاف أن هدف وزارة التعليم العالي متمثلة فى معهد إعداد القادة تهدف من هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، وضع خطة متكاملة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لإعداد قيادات شبابية تسهم فى بناء الوطن، بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية.
شهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة دكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، ومن جانب معهد إعداد القادة دكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، مصطفى كامل أمين مساعد المعهد، اللواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى سابقًا، الفنان القدير طارق دسوقى.

شريف خاطر رئيس الجامعة جامعة المنصورة المنصورة الوزارة

الأكثر قراءة

"رايح يشتري بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

عائلته تلقت تهديدات.. نانت يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ"جمعية مثلية"

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

تغيرات مناخية قاسية تضرب أمريكا وآسيا.. إعصار ميانمار يهدد الولايات المتحدة

"دبحها وخد الدهب".. ننشر اعترافات قاتل عجوز الهرم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي