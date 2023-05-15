بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة لإعداد الكوادر الطلابية (صور)

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، فى إطار خطة لبناء الشخصية المتكاملة والعصرية للطلاب، من خلال المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يجعل هؤلاء الطلاب قادرين على أداء رسالتهم نحو مجتمعهم بالشكل الأمثل، والمشاركة في مسيرته التنموية، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونص البروتوكول على تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب فى اتجاهات متنوعة ومتجددة، وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة المؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد فى ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة قاعدة المشاركة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كل الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة حققت التميز محليًا ودوليًا، وتهدف فى خطتها الاستراتيجية إلى تنمية مهارات منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب، كما تهدف الجامعة إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى من خلال تكثيف المشاركات بالبرامج التي يقدمها المعهد وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في ظل "رؤية مصر 2030".

كما أكد الدكتور كريم همام، مدير المعهد، أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، بجانب إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.

وأضاف أن هدف وزارة التعليم العالي متمثلة فى معهد إعداد القادة تهدف من هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، وضع خطة متكاملة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لإعداد قيادات شبابية تسهم فى بناء الوطن، بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية.

شهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة دكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، ومن جانب معهد إعداد القادة دكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، مصطفى كامل أمين مساعد المعهد، اللواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى سابقًا، الفنان القدير طارق دسوقى.