خبير في علم النفس يرصد أعراض ما بعد «كورونا» بكتاب جديد

في وقت مبكر من جائحة كوفيد 19، حجبت أرقام الوفيات الصادمة حقيقة أن الموت ليس النتيجة السلبية الوحيدة للفيروس، اليوم، ما يصل إلى 30 في المائة من الناجين من الفيروس لا يزالون يعانون من الأعراض بعد فترة طويلة من مرضهم مع ظهور مشاكل الصحة الإدراكية والعقلية بشكل خاص.

في كتاب جديد حمل عنوان "Clearing the Fog"، يقدم الأستاذ في علم النفس العصبي جيمس جاكسون للأشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد ولعائلاتهم خارطة طريق لمساعدتهم على إدارة وضعهم الجديد، بالتركيز على الضعف الإدراكي والصحة العقلية.

أعراض ما بعد كورونا

وفقًا لموقع NPR،قال جيمس سي جاكسون إن الأشخاص الذين عانوا من فيروس كوفيد لفترة طويلة يمكن أن يشعروا بأعراض مثل الإرهاق وضيق التنفس واضطراب النوم، وأن أكثر الأعراض إثارة للقلق عصبية تجعل الشخص يكافح من أجل تذكر الأشياء حتى لأداء المهام اليومية وحل المشكلات.

وتابع جاكسون، الذي يعمل أستاذًا بجامعة "فاندربيلت": يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى فقدان الوظيفة والدخل والعلاقات المهمة.

دليل عملي

يعد كتاب جاكسون الجديد Clearing the Fog: From Surviving to Thriving with Long Covid- A Practical Guide دليلا عمليا يقدم نصائح حول كيفية العثور على المساعدة ومعلومات عن العلاجات للتعامل مع الأعراض، لا سيما وأن هناك قدرًا أقل من الاهتمام بالأعراض طويلة الأمد للفيروس.

أشار جاكسون إلى أن أكثر المشكلات شيوعا تتعلق بالذاكرة؛ إذ يعاني كثيرون من مشكلات في الذاكرة، عادةً ما تكون متعلقة بسرعة المعالجة، ما يجعل الأشخاص يعانون من خلل تنفيذي ومشكلات في القيادة.

واستطرد: الخلل الوظيفي التنفيذي وبطء المعالجة وعدم الانتباه وبعض النواقص في الذاكرة يقدمون كوكتيلا سامًا يجعل الناس يجدون صعوبة في العمل، ما ينجم عنه عزلة اجتماعية وفقدان كثير من الأمل، والشعور بالاكتئاب والقلق، والإصابة باضطراب ما بعد الصدمة في بعض الحالات، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري المتفاقم، فإن الأمر قد يقود إلى التفكير في الانتحار.