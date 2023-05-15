الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة “ميكروباص” وأخرى “نقل”،  على الطريق الزراعي باتجاه الإسكندرية بنطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق "القاهرة الاسكندرية "الزراعي  قبل كوبري أبو حصيرة، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة, وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، بالفحص تبين إصابة كل من "عبدالعزيز محمد عبدالباقي، 58 سنة، شوقي محمد المسيري، 66 سنة، سعدية حسن عبدالعزيز، 49 سنة، محمد كمال محمد، 24 سنة، صبحي رياض القفاص،  70 سنة، أحمد حمدي الكربوني، 32 سنة، رجاء عبدالكريم القطقاط، 75 سنة، صباح محمد عبدالغني،  49 سنة، أحمد صدقي محمد فرج، 25 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات و الجميع مقيمين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

إتخاذ الإجراءات القانونية إسكندرية الزراعى ادي النطرون إجراءات القانونية وقوع حادث انقلاب

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