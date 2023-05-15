الانتخابات التركية: لا فائز فى انتخابات الرئاسة وسنجرى جولة ثانية

أعلنت هيئة الانتخابات التركية، الإثنين، عن فرز 100% من الأصوات، لافتة إلى أن نسبة المشاركة كانت 88.92%.

وأضافت هيئة الانتخابات التركية، خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان حصل على 49.51%، فيما حصل منافسه زعيم حزب المعارضة كليتشدار أوغلو على 44.88%.

وأكدت هيئة الانتخابات التركية أنه لا فائز في انتخابات الرئاسة، أمس، وسيتم الذهاب لجولة إعادة يوم 28 من الشهر الجاري، وفقا لقناة «trt» التركية.

من جانبه، صرّح رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، بأن كلا المرشحين أردوغان وكليتشدار أوغلو، لم يحصلا على الأصوات الكافية للفوز في الجولة الأولى، وستعقد جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري.