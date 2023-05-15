"زراعة الإسكندرية": توريد 54 ألف طن قمح حتى الآن

واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، متابعة حصاد محصول القمح بالأراضي الزراعية وتوريدها إلى المواقع التخزينية المخصصة من صوامع وبناكر حفظ الغلال بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور نبيل الششتاوي، أنه تم حصاد 18ألف فدان و 8قيراط و10سهم من المساحة المنزرعة بالإسكندرية والتي تبلغ 21ألف و933 فدان.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه تم توريد 54320 طن، و761كيلو إلى المواقع التخزينة موزعة كالتالي: 18693طن و630 كيلو بنكر السلام، وصومعة السلام، 28059طن و961كيلو صومعة برج العرب وصومعة مريوط، 7562طن و170 كيلو بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستلام الأقماح وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية) وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم إتخاذ بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز 3 صوامع (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية 90 ألف طن_وصومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية 60 ألف طن _ صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن) و4 بناكر (بنكر السلام 1 والذي تبلغ سعته التخزينية 45 ألف طن- وبنكر السلام 2 وتبلغ سعته 45 ألف طن- بنكر شمال القاهرة وسعته 15 ألف و700 طن- وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته 12 ألف و500 طن). مشيرا إلى أن لجان استلام القمح تستقبل الأقماح بدء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء يوميًا.

