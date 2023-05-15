"الدستور" تستضيف ممثلى الأحزاب السياسية للحديث حول قضايا الحوار الوطنى (صور)

واصلت مؤسسة «الدستور»، بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها حول محاور وقضايا اللجان الفرعية بالحوار الوطني.

ونظمت الدستور ندوة– ننشر تفاصيلها لاحقًا- حول محاور عمل لجنتي الأحزاب السياسية، وكذلك لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

وشارك في الندوة كل من النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر والقائم بأعمال رئيس الحزب، والمستشار إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، ورائد مقدم عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب

جانب من الندوة

النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

د / مجدي مرشد .. نائب رئيس حزب المؤتمر والقائم بأعمال رئيس الحزب

رائد مقدم عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار