رئيس جامعة المنصورة الجديدة يضع شروط القبول للعام الجديد

التقى، صباح اليوم، معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية والقيادات الإدارية بالجامعة، حيث ناقش فحص ورق المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعرض تقرير عمل مكتب التنسيق القبول من طلاب الشهادات المعادلة والثانويه العامة، ومراجعة اجراءات قبول الطلبة المحولين من السودان وروسيا واوكرانيا، وتحديد رسوم المقاصة للطلبة المحولين ومتى يتم سدادها والوقوف على ما تم في الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من إعلان الجداول وحصر طلاب إيقاف القيد والانتهاء من امتحان الأعذار والتظلمات وتجهيز اللجان والمراقبين وكافة اللوجستيات المطلوبة من اللجان الطبية واللجان القانونية والمتابعة وتوقيع خطابات عدم تعرض المصالح وخلافه والتأكد من سداد الطلاب الرسوم الدراسية وإخطارهم رسميا بعدم دخول الإمتحان النهائي والعملي.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة قيام السادة أعضاء هيئة التدريس بتصدير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من بنوك الأسئلة بعد ان قاموا بإعتماد هذه البنوك ومراجعتها مراجعة تامة، وتمت الإجابة عن جميع استفساراتهم من خلال ورشة العمل التي أقيمت برئاسة رئيس الجامعة، واستعداد الكليات الجديدة بالجامعة لاستقبال لجنة بدء الدراسة من المجلس الأعلى للجامعات وتجهيز الملفات والعرض التقديمي، ما تم في تشكيل لجان المقصات العلمية وآلية عمل شؤون الطلاب مع لجان المقصات في كافة كليات الجامعة استعدادا لاستقبال طلبه التحويلات من داخل وخارج مصر.

واختتم رئيس الجامعة الاجتماع بالمرور على لجان اختبارات المتقدمين للوظائف الإدارية للجامعة، حيث بدء اليوم باختبار اللغة الإنجليزية، واختبارات مهارات الحاسب الآلي، والاختبارات المتخصصة لكل وظيفة، وتابع سيادته المقابلة الشخصية للمتقدمين ومناقشتهم حول مهارات العمل وخبراتهم في مجال تخصصهم ومدى نظرتهم للعمل في جامعات حديثة من الجيل الرابع.

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