الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم أمسيتين ثقافيتين استهدفتا 2000 مواطن بقرى حياة كريمة فى أسوان

الفعاليات
الفعاليات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم أمسيتين ثقافيتين استهدفتا 2000 رجل وسيدة وطفل بقرية البصيلية الوسطى بمركز إدفو، وقرية العرب بمركز كوم أمبو، وجاء ذلك من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للأهالى بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أن الأمسيتين تم تنظيمهما بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، حيث تناولت رفع الوعى بالرسائل والأهداف الرئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لتحسين جودة الحياة وتوفير الحياة الكريمة لأهالينا بمختلف القرى والنجوع. 

وأشارت إلى أن فعاليات الأمسيتين شملت تقديم مجموعة من العروض التفاعلية للأراجوز والعرائس المتحركة، بجانب فقرات الفنون الشعبية. 

وذكرت الدكتورة هدى مصطفى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار استهدفت توعية 1600 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك بالتعاون مع علماء الأوقاف. 

ولفتت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء. 

كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى أنه تم أيضاً تنفيذ مأمورية للرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية وادى عبادى الزهراء بمركز إدفو. 

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إدفو أسوان القضية السكانية المجلس القومي للمرأة بأسوان تحسين جودة الحياة تنمية الأسرة المصرية حياة كريمه زواج القاصرات

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