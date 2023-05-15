أمين إعلام حماة الوطن بالسويس: "الكل لازم يشارك في الحوار الوطني" (فيديو)

قالت الدكتورة مروة أحمد، أمين إعلام حزب حماة وطن بالسويس، إن البسطاء من المصريين ينتظرون من الحوار الوطني نقل رؤية الشارع واحتياجات المواطن بشكل أمين.

أضافت مروة، لـ"الدستور": “المصري عايز يكفي احتياجاته الأساسية النهاردة، ولازم الدولة تحافظ على المواطن المصري اللي في المشهد، وفي أي مشكلة بيواجهها المجتمع هو اللي بيبقى واقف وهو اللي بيصد”.

وناشدت أمين إعلام حزب حماة الوطن بالسويس مراعاة احتياجات المواطن في الوضع الحالي وضرورة الاهتمام بالشبكة الاجتماعية لنتمكن من التغلب على الغلاء.

أشارت أمين إعلام حماة الوطن في السويس إلى أن زيادة وعي المواطن المصري هو الذي سيحافظ على مجتمعنا:“اللي حصل في السودان ده بسبب انخفاض انتماء المواطن السوداني لبلده احنا الحمد لله ما عندناش ده لكن احنا برده محتاجين إن احنا نزود الوعي والانتماء ويكون في نقل امين”

وأوضحت مروة أحمد لا بدّ من ضرورة زيادة وعى المواطن بأهداف المشروعات القومية والبنية التحتية وأثرها على الاقتصاد المستقبلي لمصر ويجب أن يلعب الإعلام دورًا أكبر فى ذلك".

وتابعت أنه من حق المواطن أن يشارك في الرؤية ويفهم القرارات التي تتخذ ويدرك مردودها عليه؛ لأن كل متخذ هو مردود عليه: "لازم يكون في حرية وتكون حرية مسؤولة، المواطن يعرف اللي ليه واللي عليه ويقدر يشارك".

وأكدت أمين إعلام حماة الوطن أن السبيل لذلك هو ضرورة مشاركة كل الأحزاب والاطياف في الحوار الوطني وتنتهز هذه الفرصة الثمينة".

وناشدت مروة الأطياف المشاركة بالحوار الوطني بضرورة عدم الاكتفاء بعرض المشكلات، بل المحاولة قدر الإمكان طرح رؤيتهم والحلول المقترحة:"ما يصدروش للدولة مشكلات بس، لازم يكون إحنا عندنا حلول وحلول بديلة، إيه اللي ممكن تقدمه الدولة.. إيه المقترحات اللي إحنا ممكن نقدر نعملها بحيث أن إحنا ما نجيش بعد كده نقول إن إحنا ما اخدناش حظنا ومحدش ادانا حقنا في الحوار".