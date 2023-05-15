الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين إعلام حماة الوطن بالسويس: "الكل لازم يشارك في الحوار الوطني" (فيديو)

أمين اعلام حزب حماة
أمين اعلام حزب حماة الوطن بالسويس

قالت الدكتورة مروة أحمد، أمين إعلام حزب حماة وطن بالسويس، إن البسطاء من المصريين ينتظرون من الحوار الوطني نقل رؤية الشارع واحتياجات المواطن بشكل أمين.

أضافت مروة، لـ"الدستور": “المصري عايز يكفي احتياجاته الأساسية النهاردة، ولازم الدولة تحافظ على المواطن المصري اللي في المشهد، وفي أي مشكلة بيواجهها المجتمع هو اللي بيبقى واقف وهو اللي بيصد”.

وناشدت أمين إعلام حزب حماة الوطن بالسويس مراعاة احتياجات المواطن في الوضع الحالي وضرورة الاهتمام بالشبكة الاجتماعية لنتمكن من التغلب على الغلاء.

أشارت أمين إعلام حماة الوطن في السويس إلى أن زيادة وعي المواطن المصري هو الذي سيحافظ على مجتمعنا:“اللي حصل في السودان ده بسبب انخفاض انتماء المواطن السوداني لبلده احنا الحمد لله ما عندناش ده لكن احنا برده محتاجين إن احنا نزود الوعي والانتماء ويكون في نقل امين”

وأوضحت مروة أحمد لا بدّ من ضرورة زيادة وعى المواطن بأهداف المشروعات القومية والبنية التحتية وأثرها على الاقتصاد المستقبلي لمصر ويجب أن يلعب الإعلام دورًا أكبر فى ذلك".

وتابعت أنه من حق المواطن أن يشارك في الرؤية ويفهم القرارات التي تتخذ ويدرك مردودها عليه؛ لأن كل متخذ هو مردود عليه: "لازم يكون في حرية وتكون حرية مسؤولة، المواطن يعرف اللي ليه واللي عليه ويقدر يشارك".

وأكدت أمين إعلام حماة الوطن أن السبيل لذلك هو ضرورة مشاركة كل الأحزاب والاطياف في الحوار الوطني وتنتهز هذه الفرصة الثمينة".

وناشدت مروة الأطياف المشاركة بالحوار الوطني بضرورة عدم الاكتفاء بعرض المشكلات، بل المحاولة قدر الإمكان طرح رؤيتهم والحلول المقترحة:"ما يصدروش للدولة مشكلات بس، لازم يكون إحنا عندنا حلول وحلول بديلة، إيه اللي ممكن تقدمه الدولة.. إيه المقترحات اللي إحنا ممكن نقدر نعملها بحيث أن إحنا ما نجيش بعد كده نقول إن إحنا ما اخدناش حظنا ومحدش ادانا حقنا في الحوار".

مصر السويس الحوار الوطنى إعلام حزب حماة الوطن

الأكثر قراءة

"رايح يشتري بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

عائلته تلقت تهديدات.. نانت يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ"جمعية مثلية"

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

تغيرات مناخية قاسية تضرب أمريكا وآسيا.. إعصار ميانمار يهدد الولايات المتحدة

"دبحها وخد الدهب".. ننشر اعترافات قاتل عجوز الهرم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي